Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию

Новости Беларуси. 450 киловатт чистой электроэнергии. В Гомельской области запустили первую в регионе гидроэлектростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подходящее место для строительства мини-ГЭС нашлось на реке Ипуть прямо в центре Добруша. Существующая здесь плотина, сооруженная для снабжения водой бумажной фабрики, идеально подошла и для размещения объекта зеленой энергетики. Подробности в материале Александра Добрияна.

В Беларуси почти 21 тысяча рек, однако далеко не каждая подойдет для строительства пусть даже и мини, но электростанции. Река Ипуть в Добруше стала пригодной для этой цели после того, как 150 лет назад здесь построили дамбу для снабжения водой местной бумажной фабрики.

Александр Добриян, корреспондент:

Одно из самых передовых предприятий своего времени, Добрушская бумажная фабрика просто не могла обойтись без электричества.

Поэтому почти 120 лет назад (в 1899 году) примерно на этом же месте заработала первая в Беларуси гидроэлектростанция. Фактически прабабушка всей отечественной гидроэнергетики.

Как все белорусские ГЭС, Добрушская станция низконапорная. Что поделать, условия равнины. Тем не менее, получать здесь в начале XXI века планировали 600 киловатт электроэнергии в час. Правда, в итоге остановились на 450.

Геннадий Беленков, главный энергетик гидроэлектростанции:

Сначала вода поступает на лопасти турбины, она раскручивается, дальше через подшипниковый узел поступает на редуктор, после идет на генератор. Генератор вырабатывает электрический ток. У нас три машины, каждая рассчитана на 150 киловатт в час. В среднем мы так и работаем. Когда меньше, когда больше – зависит от перепада воды.

По оценкам ученых, белорусские реки могли бы обеспечить производство не менее 250 мегаватт электроэнергии. Это технически доступный сегодня ресурс, однако использован он пока менее чем на 10 %.

В качестве рисков для гидроэнергетики называют высокие уровни воды в паводок и, что более актуально в последние годы, – отсутствие воды из-за засухи.

Александр Пахомов, заместитель директора гидроэлектростанции:

От природы напрямую зависит. С этим аномальным годом если электростанция должна вырабатывать 450 киловатт, она сегодня вырабатывает 300 в связи с тем, что долго не было дождей, снега не было этой зимой. Дожди пошли – видим подъем по выработке энергии и передачи ее в сеть.