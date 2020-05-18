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Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию

18 мая 2020 21:10
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Новости Беларуси. 450 киловатт чистой электроэнергии. В Гомельской области запустили первую в регионе гидроэлектростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-1

Подходящее место для строительства мини-ГЭС нашлось на реке Ипуть прямо в центре Добруша. Существующая здесь плотина, сооруженная для снабжения водой бумажной фабрики, идеально подошла и для размещения объекта зеленой энергетики.

Подробности в материале Александра Добрияна.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-4

В Беларуси почти 21 тысяча рек, однако далеко не каждая подойдет для строительства пусть даже и мини, но электростанции. Река Ипуть в Добруше стала пригодной для этой цели после того, как 150 лет назад здесь построили дамбу для снабжения водой местной бумажной фабрики.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-7

Александр Добриян, корреспондент: 
Одно из самых передовых предприятий своего времени, Добрушская бумажная фабрика просто не могла обойтись без электричества.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-10

Поэтому почти 120 лет назад (в 1899 году) примерно на этом же месте заработала первая в Беларуси гидроэлектростанция. Фактически прабабушка всей отечественной гидроэнергетики.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-13

Как все белорусские ГЭС, Добрушская станция низконапорная. Что поделать, условия равнины. Тем не менее, получать здесь в начале XXI века планировали 600 киловатт электроэнергии в час. Правда, в итоге остановились на 450.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-16

Геннадий Беленков, главный энергетик гидроэлектростанции:
Сначала вода поступает на лопасти турбины, она раскручивается, дальше через подшипниковый узел поступает на редуктор, после идет на генератор. Генератор вырабатывает электрический ток. У нас три машины, каждая рассчитана на 150 киловатт в час. В среднем мы так и работаем. Когда меньше, когда больше – зависит от перепада воды.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-19

По оценкам ученых, белорусские реки могли бы обеспечить производство не менее 250 мегаватт электроэнергии. Это технически доступный сегодня ресурс, однако использован он пока менее чем на 10 %.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-22

В качестве рисков для гидроэнергетики называют высокие уровни воды в паводок и, что более актуально в последние годы, – отсутствие воды из-за засухи.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-25

Александр Пахомов, заместитель директора гидроэлектростанции: 
От природы напрямую зависит. С этим аномальным годом если электростанция должна вырабатывать 450 киловатт, она сегодня вырабатывает 300 в связи с тем, что долго не было дождей, снега не было этой зимой. Дожди пошли – видим подъем по выработке энергии и передачи ее в сеть.

Спустя 120 лет на том же месте. В Гомельской области запустили первую гидроэлектростанцию-28

Новая станция – источник «зеленой» энергии, не требующий ископаемого топлива и не загрязняющий окружающую среду. Дружественны новые технологии и к обитателям рек: рыба может свободно проходить через турбины ГЭС.

# Электроснабжение # общество # Александр Добриян # Фотофакт

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