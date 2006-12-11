Спрос на живые ели среди белорусов падает

К Новому году белорусские лесхозы планируют продать более шестидесяти тысяч елей. Это в несколько раз меньше, чем в прошлые годы.Если раньше ежегодно лесхозы продавали по 1,5 млн. штук новогодних красавиц, то в прошлом году их купили всего сорок тысяч. В нынешнем - ели начнут продавать с 23 декабря во всех лесничествах республики, а также на выездных базарах в городах. Их цена будет зависеть от высоты. Самая востребованная лесная красавица - от метра до двух - будет стоить примерно 12 тысяч рублей. Столько же будет стоить 30-ти сантиметровая уже украшенная искусственная елка.

А вот на любителей самовольно вырубить дерево в лесу, с 15 декабря начинается настоящая охота. Специальное распоряжение Минлесхоза направлено на предупреждение и выявление самовольных вырубок. Желающим незаконным путем приобрести новогоднюю елочку придется заплатить за нее в десятикратном размере.