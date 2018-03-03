«Справедливость восторжествовала. Не наша вина в том, что такое произошло». «Милкавита» отказалась от исков к 205 своим работникам

Новости Беларуси. Молоко сбежало, но работники не виновны – ОАО «Милкавита» в суде официально отказалось от исковых требований в отношении своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, весной 2017 года сразу 205 человек получили иски на возмещение ущерба, нанесенного предприятию в результате якобы недобросовестного выполнения ими своих профессиональных обязанностей. На предприятии тогда недосчитались порядка 600 тонн сырьевого и обезжиренного молока. Продолжит корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Это судебное решение работники предприятия ждали почти 9 месяцев. Еще бы: суммы исков, предъявленных им, нередко превышали месячный оклад. Недостачу, оцененную в 142 тысячи рублей, согласно коллективному договору разделили пропорционально отработанному времени. То есть получилось, что те, кто больше работал, тому и выплачивать нужно было больше. В списке ответственных оказались все работники одного из цехов, от начальника до уборщицы.

Елена Назарова, бывший работник предприятия:

Довольны результатами суда. Справедливость восторжествовала. Я думаю, что все люди довольны, потому что не наша вина в том, что такое произошло.

Павел Сусло, инженер-механик ОАО «Милкавита»:

Ожидаемо. После того проводились неоднократные собрания и нам дали понять, что мы защищены и переживать не стоит.

Сразу 193 ответчиков в суде представляли юристы Федерации профсоюзов Беларуси. В ходе судебного разбирательства вина работников так и не подтвердилась. Как итог – администрация предприятия получила законные основания отказаться от исковых требований.

Анна Железнякова, старший помощник прокурора города Гомеля:

У прокуратуры Гомеля изначально были сомнения по поводу обоснованности предъявленных исковых требований. По результатам проведения проверки органами внутренних дел вина ответчиков своего подтверждения в судебном заседании не нашла. В связи с этим руководством города в адрес руководства ОАО «Милкавита» была направлена информация для уточнения исковых требований.

Виталий Никулин, главный инженер ОАО «Милкавита»:

Ситуация, которая у нас возникла прошлой весной, конечно, неоднозначная. Но все понимают, что мы работаем и живем по определенным законам. На тот момент мы должны были поступить по нашему законодательству. При этом мы все понимаем, что мы не оставили бы своих людей. Из этой ситуации постарались бы выйти с наименьшими потерями (для них в первую очередь). В данном случае по законодательству Республики Беларусь убытки лягут на прибыль.