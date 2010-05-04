Способы привлечения иностранных инвесторов в страхование обсудили в Правительстве

Кроме того, Минфин сегодня инициировал предоставление равных возможностей для белорусских страховщиков вне зависимости от формы собственности. Эта мера позволит сделать рынок страхования более привлекательным для инвесторов. Пока же, как считают в Правительстве, доля страховых взносов в ВВП недостаточна: она менее 1%. Этот показатель необходимо увеличить как минимум наполовину.
Владимир Амарин, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:
Мы должны изменить как качественные характеристики страхового рынка, так и объемные показатели его работы. К концу текущего года отношение страховых взносов к ВВП должно составить не менее 1%. И мы ставим перед собой и страховыми организациями такую задачу.
Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Почему не растет? Может, что-то надо придумать, сделать? Взять для примера опыт других стран. В прошлый раз я рассматривал Украину и Россию — в разы. В Европейском союзе добровольное страхование — 50%, а у нас — всего 1.