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«Способны защищать свою родину». Под Борисовом проходят тренировки военнообязанных, призванных из запаса

10 апреля 2018 09:44
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Новости Беларуси. На боевое дежурство на полигоне под Борисовом заступили военнообязанные, призванные из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стрельбы проходят при поддержке штурмовой авиации: вертолетов Ми-8 и  самолетов Як-13.

«Способны защищать свою родину». Под Борисовом проходят тренировки военнообязанных, призванных из запаса-1

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
Мы требовали, чтобы каждая машина боевая, которая участвует в этих мероприятиях, выполняла боевые задачи с расходом боеприпасов. Раз мы призываем экипаж: артиллерийский, танковый, БМП, солдата-стрелка, он должен отстрелять по-боевому. Мы это сегодня и реализовали. Вся техника, которая привлекалась на эти мероприятия, она стреляла.

«Способны защищать свою родину». Под Борисовом проходят тренировки военнообязанных, призванных из запаса-4

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил  первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Военнослужащие, многие из них не служили, только проходили на сборах переподготовку, в частности, подходили к гранотомётчикам и наблюдали, как они вели огонь. Показывают то, что способны защищать свою родину.

«Способны защищать свою родину». Под Борисовом проходят тренировки военнообязанных, призванных из запаса-7

Тренировки проходят в рамках комплексной проверки Вооруженных Сил Беларуси. Экзамен боем сдают снятые с хранения образцы техники и вооружения. Военнообязанные оттачивают навыки ведения огня из артиллерийских орудий, зенитных ракетных и систем ПВО.

«Способны защищать свою родину». Под Борисовом проходят тренировки военнообязанных, призванных из запаса-10

«Способны защищать свою родину». Под Борисовом проходят тренировки военнообязанных, призванных из запаса-12

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Станислав Зась

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