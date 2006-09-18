Спортсмены - за безопасность дорожного движения

В Могилеве прошел второй этап этой республиканской акции. Подобное мероприятие проводится в Беларуси уже четвертый год подряд.

В рамках акции 17 сентября прошли соревнования по скоростному автомобильному маневрированию, в которых участвовали спортсмены из Минска, Бреста, Гомеля, а также сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ.

Победителям вручены дипломы, поощрительные грамоты и ценные призы. Абсолютный чемпион будет определен во время заключительного, шестого этапа соревнований, который пройдет в октябре в Минске. Им станет набравший наибольшее количество очков во всех этапах акции, состоявшихся в регионах страны.