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Спортсмены - за безопасность дорожного движения

18 сентября 2006 08:51
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В Могилеве прошел второй этап этой республиканской акции. Подобное мероприятие проводится в Беларуси уже четвертый год подряд.

В рамках акции 17 сентября прошли соревнования по скоростному автомобильному маневрированию, в которых участвовали спортсмены из Минска, Бреста, Гомеля, а также сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ.

Победителям вручены дипломы, поощрительные грамоты и ценные призы. Абсолютный чемпион будет определен во время заключительного, шестого этапа соревнований, который пройдет в октябре в Минске. Им станет набравший наибольшее количество очков во всех этапах акции, состоявшихся в регионах страны.

# общество

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