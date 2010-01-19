Спортсменов сборной Беларуси напутствовали молитвой во Дворце водного спорта

В Минске рано утром святой водой окропили оздоровительный комплекс. Это три крытых бассейна, минеральный – под открытым небом и спортивный центр.

Спортсменов сборной страны напутствовали молитвой. Такое благословение во Дворце провели впервые за сорок лет. И это может стать традицией.

Анатолий Ковалев, протоиерей, клирик Свято-Петропавловского собора:

– Люди приходят сюда для того, чтобы здесь найти для себя утешение и укрепление душевных и телесных сил. Бассейн, вода. И, конечно, если они будут ощущать, что эта вода освящена и что здесь совершалась молитва, призывающая благодать святого духа на освящение этого мета, я думаю, это должно служить для их душевного и телесного здравия и укрепления.