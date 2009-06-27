Спортивный праздник в Минске. Часть вторая (ФОТО+ВИДЕО)

Грандиозный физкультурно-спортивный праздник ошеломил сегодня массовыми стартами белорусскую столицу.

Ставший уже традиционным, в этом году праздник приурочен сразу к трем датам: 65-летию освобождения Беларуси, Дню Независимости и Дню молодежи. Возможно и поэтому — организаторы постарались представить максимальное количество видов спорта, чтобы каждый мог выбрать состязание себе по вкусу.

И в этот раз празднику удалось удивить зрителей уже с самого старта. Со скоростью ветра по проспекту Победителей ехали гоночные автомобили, картинги, байкеры, успевая демонстрировать еще и фигуры высшего пилотажа.

Найти себе и зрелище, и хлеб по вкусу сегодня мог каждый. Кто не участвовал в основных стартах, мог оценить свои силы в перетягивании каната, стритболе и ещё в десятке соревнований. Проспект Победителей уже с самого утра напоминал один огромный стадион — от стелы до Немиги. Буквально на каждом метре — представления, музыка, и в воздухе – настоящий дух состязания.

200 юных роллеров отрыли массовые забеги. Борьба разыгралась нешуточная. Справедливости ради, скажем — и дистанция была немалая. Полтора километра раскалённого солнцем асфальта. Дистанция покорилась Марине Зуевой и Роману Дубовику.

Первый полноценный рабочий день, хоть и суббота, выдался сегодня у нового министра спорта. Только вчера назначенный, Олег Качан, сегодня уже в форме, душой болея за коллег и присматриваясь к соперникам. Команда Минспорта под номером «десять» в центральном соревновании – эстафетной гонке на лыжероллерах четыре по два с половиной. Это эстафета с участием команды Президента страны, ключевых министерств и ведомств.

Александр Лукашенко, к удивлению зрителей, на трассе появился не на служебном авто. Президентская команда вновь подтвердила статус лидера, уже на первых секундах взяв недосягаемую скорость. 11 команд и в первом этапе главная интрига — серебро и бронза. Пьедестал был в секундах то от команды МВД, то от «динамовцев», то от таможенного комитета. Все стало понятно в четвёртом заезде: Дарья Домрачева, отдав эстафету Александру Лукашенко, шансов соперникам не оставила. Все 10 километров лидеры прошли за 19 минут 34 секунды. Разрыв между золотом и серебром – 1 минута 47 секунд.

Самые сильные мужчины столицы, под женские овации, мерялись силами и в перетягивании каната. Лучшим оказалась сборная Ленинского района.

У всей мужской половины неизгладимое впечатление бесспорно оставил конкурс «Мисс фитнес». Это новинка праздника, судя по интересу болельщиков, теперь станет традицией праздника.

Велосипедная гонка собрала столько желающих из госаппарата страны, что им пришлось разбиться на две группы. Команда Министерства образования на этот раз обыграла самых титулованных соперников — Администрацию Президента. К слову, дружина министерства информации, выступавшая в этой подгруппе, на финише оказалась четвертой. Этот успех в том числе принадлежит ведущей нашего телеканала — Татьяне Копанцовой.

Во второй подруппе на дистанции 10 километров золото осталось за молодёжью. В напряжённой борьбе три эстафетных этапа из четырёх выиграли представители БРСМ. Серебро этой велогонки взяла команда Минторга, а замкнули призовую тройку представители концерна «Белнефтепром».

Тем временем, на крытом мобильном катке сразу на четырех площадках развернулся республиканский фестиваль боевых искусств.

Попробовать свои силы соблазн был велик. Спецкор «Столичного телеведения» Анжелика Урман вспомнила и доказала, что не зря 11 лет посвятила гребле на байдарках, и с легкостью умчалась по волнам.

С трёхметрового трамплина на стокиллограммовых мотоциклах. Это зрелище белорусские спортфанаты видели раньше только на телеэкранах. Шоу собрало только по предварительным подсчётам более 50 тысяч зрителей.

Нынешний праздник побил все рекорды. Минск, как центральная площадка праздника эстафету здоровья и положительных эмоций передаёт всем регионам.

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