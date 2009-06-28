Спортивный праздник в Минске. Часть третья (ФОТО+ВИДЕО)

Грандиозный физкультурно-спортивный праздник остановил движение транспорта на проспекте Победителей.

Этот физкультурно-спортивный день без сомнения войдёт в историю. 28 видов спорта, тысячи белорусов и приезжих, площадка в целых три километра. А главное — ощущение праздника. У всех. Даже у сотен журналистов, которые, казалось бы, здесь не отдыхали, а работали. Но, как и все, делали это со спортивным азартом.

В 10 утра от улицы Немига стартуют драгрейсеры, мотоциклисты и картинги, сразу за ними дефилируют оркестры и барабанщицы, а уже через пять минут от Дворца спорта ещё на полтора километра вперёд побегут дети на роликах.

Свои болельщики у первой детской гонки появились и на земле, и на небе. Парашютистам сверху всё-таки виднее, кто там вырвался вперёд — этого хотели все. Как потом выяснится: некоторые даже помогали себе локтями, страдали от этого, правда, соперницы. Но победили всё равно те, кто точно и не помнит, сколько роликов стер за детство.

Уже к 11-ти вся трехкилометровая площадка в центре города в прямом смысле дышит духом спорта. Дышит часто и глубоко. Наверное, это и называется борьба не на шутку. Дольше всех упор держала команда Ленинского района Минска. Она, как выяснилось, к празднику готовилась целенаправленно.

Последние приготовления перед эстафетой и на проспекте Победителей появляется Президент. Никакого служебного авто, Александр Лукашенко приезжает на праздник на велосипеде. Через пять минут, правда, он сменит его на лыжероллеры, а ещё через несколько команды выйдут на старт. Эстафета 4 по 2 с половиной километра.

В первых двух этапах лидируют в гонке то команда МВД, то таможенники, то динамовцы. Ситуация на трассе, как и асфальт, накалена до предела. Самым сложным оказывается разворот в итоге не обходится и без падений, но с дистанции даже после такого никто не сходит! За команду Президента на третьем этапе бежит Дарья Домрачева.

Как потом скажет Александр Лукашенко, именно Дарья дала команде карт-бланш, серьезно оторвавшись от соперников. Глава государства же увеличит временной разрыв между золотом и серебром до целой минуты и сорока семи секунд. По итогам гонки второй станет команда БФСО «Динамо», третьими прибегут белорусские таможенники.

— За 19 минут мы пробежали около 12 километров. Это хороший результат, если бежать на обычных лыжах — то это мировой рекорд. Асфальт как стиральная доска — все на мышцах – а где-то битумом залито. Бежишь, а лыжа уходит, боишься, чтобы не упасть перед камерой, не опозориться. Вы же потом будете еще пять лет крутить эти ролики, — сказал Александр Лукашенко.

Трасса хорошая, но сложная – констатирует Президент уже после гонки. Общаясь с журналистами, рассказал Александр Лукашенко и о том, что тренировкам старается уделять по два-три часа в день — если нет командировок. А в конце добавил: ролики и велосипед – хорошо, но коньки – лучше.

Праздник в самом разгаре на земле, на небе и даже на воде. Соревнования по парусному спорту и гребле на байдарках привлекают не только отдыхающих, но даже и наших корреспондентов. Анжелика Урман вспомнила спортивное прошлое и временно променяла микрофон на весло. И как выяснилось, променяла не зря. Вышла из воды не только сухой, но и счастливой медалисткой.

В том, что наши дети могут за себя постоять, убедились все, кто пришёл на крытый мобильный каток. Здесь целых 4 площадки, но в рамках одного фестиваля боевых искусств.

Кто как готовился, стало видно на велосипедной трассе. Министерству образования не было равных и по быстроте, и по уровню болельщиков. Самые образованные обогнали самых информированных. Команда Мининформа пришла к финишу четвертой, в чем им кстати очень помогла ведущая спортивных новостей на СТВ Татьяна Копанцова. А вот второе место в гонке в упорной борьбе досталось команде Администрации Президента.

Владимир Макей, глава администрации Президента Республики Беларусь:

То, что участвует в этом празднике Президент, члены правительства, министры и руководители других органов и организаций — тоже говорит о том, что спорту у нас уделяется огромное внимание. Это пример для остальных. Занятия спортом приведут к тому, что у нас будет здоровая нация. Народ будет иметь будущее.

Они сами назвали это революцией против гравитации. Но не знали, что на неё придут посмотреть 50 тысяч человек. Три мировых звезды мотофристайла в субботу рассекали минское небо. Потом в интервью нашему телеканалу они признаются: их байки весят по сто килограммов, но они любят их, как девушек, несмотря на вес — ведь в воздухе это уже не имеет значения.

У всей мужской половины неизгладимое впечатление оставил бесспорно конкурс «Мисс Фитнесс». Этот пункт впервые появился в программе праздника. Правда, судя по интересу болельщиков теперь этот пункт тоже станет традицией.

В это время финиширует вторая группа велогонщиков, завершая тем самым эстафетную часть программы. Вперёд всех в итоге уехала молодежь БРСМ, впрочем чего и следовало ожидать. Физкультурно-спортивный праздник ведь был посвящен еще и Дню молодежи, а она здесь была в большинстве. Мы сами это видели и сами были не прочь оказаться на их месте.

Наталья Копотева, Екатерина Расолько, Алеся Высоцкая, Анастасия Дехтяр, Евгений Горин, Анжелика Урман и Андрей Новгородцев на неделе смотрели как проспект Победителей в который раз оправдал название.