Спортивный комплекс для экстремалов на улице Столетова в Минске планируют сдать в сентябре

Новости Беларуси. На финишную прямую вышло строительство нового спортивного комплекса на улице Столетова. Так, сориентированный на любителей экстремальных видов спорта, он распахнет двери уже в сентябре.

Зона отдыха пополнится двумя площадками для ребят детсадовского возраста с соответствующими играми и оборудованием, стенками для паркура, площадкой для скейтборда и воркаута, полем для стритбола – уличных игр с мячом, танцполом для брейк-данса, площадкой для занятий физкультурников-инвалидов, теннисным кортом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.