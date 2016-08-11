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Спортивный комплекс для экстремалов на улице Столетова в Минске планируют сдать в сентябре

11 августа 2016 20:18
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Новости Беларуси. На финишную прямую вышло строительство нового спортивного комплекса на улице Столетова. Так, сориентированный на любителей экстремальных видов спорта, он распахнет двери уже в сентябре.

Зона отдыха пополнится двумя площадками для ребят детсадовского возраста с соответствующими играми и оборудованием, стенками для паркура, площадкой для скейтборда и воркаута, полем для стритбола  уличных игр с мячом, танцполом для брейк-данса, площадкой для занятий физкультурников-инвалидов, теннисным кортом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области спорта

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