Спорта много не бывает

Ежегодно в белорусской столице появляются тридцать-сорок новых спортивных объектов.

Примерно столько же реконструируется. В ближайшие годы список наиболее перспективных и привлекательных пополнит "Минск-арена". Ее особенностью станут четырехсотметровая конькобежная дорожка, велотрек и две хоккейные площадки. К зиме временные катки появятся в каждом районе столице. А к весне специалисты порадуют любителей экстремальных видов спорта. Площадки с соответствующим оборудованием и крытыми навесами установят во всех девяти районах столицы.

Вдоль реки Свислочь к этому же времени обустроят велодорожку. Специалисты считают, что она станет удачным местом для семейного отдыха. Каждые пять километров - пункты проката и общепита, антивандальные тренажеры и мастерские по ремонту велосипедов. Еще один солидный спортивный объект появится в районе футбольного манежа. А к середине 2009-го здесь возведут новую гребную базу. Сооружение будет иметь современное архитектурное решение и отвечать всем потребностям тренирующихся спортсменов.

