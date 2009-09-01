«Спокойной ночи, малыши!» - 45 лет

Телепередача для самых маленьких впервые вышла в эфир 1 сентября 1964 года по Второй программе Центрального телевидения (ЦТ) СССР.

Первые выпуски были в виде картинок с закадровым текстом, а позже появились кукольные спектакли. Главными персонажами стали поросенок Хрюша, пес Филя, зайка Степашка и ворона Каркуша.

Сюжет передачи, как правило, состоит из поучительной истории, в которой принимают участие кукольные персонажи. «Взрослый» ведущий объясняет им, что нужно делать и как надо себя вести в той или иной ситуации. В завершении программы показывается мультфильм на обсуждаемую тему.

По мнению генерального директора телеканала «Россия» Александра Любимова, эта детская программа всегда идет в ногу со временем. «В последнее время язык общения с аудиторией стал более современным. Меняется время, меняются дети, меняется программа», - отметил он.

Ведущими программы в разные времена были Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Анна Михалкова, Оксана Федорова. Знаменитая колыбельная песня «Спят усталые ребята» убаюкивает малышей до сих пор, пишет «Взгляд».