Список полномочий белорусских погранвойск расширен

Соответствующий законопроект внес Совет министров в Палату представителей на рассмотрение. В документе определены основные принципы деятельности, порядок и условия военной службы, а также права и обязанности погранвойск. В частности, они наделяются правом входить в любое время суток в жилище граждан, в помещения и объекты организаций для преследования лиц, совершивших преступления, а также для неотложных следственных действий, причем в пределах погранзоны и с уведомлением об этом прокурора.

Нормативное закрепление данного полномочия вызвано тем, что погранвойска в формате своей компетенции занимаются противодействием незаконному пересечению границы, нелегальной миграции и терроризму.