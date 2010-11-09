Список пернатых Беларуси может пополнить экзотический для нас вид с длиной крыла в полметра

Северная олуша — крупная морская птица с длиной крыла почти в полметра. Основной ареал её обитания — север Атлантики и берега Северного Ледовитого океана.

Однако, накануне северную гостью заметили в районе белорусских Смолевич. Она преодолела почти 3 тысячи километров. Об этом учёным рассказало кольцо мурманского заповедника на лапе птицы.

В скором времени вопрос о внесении олуши в список птиц Беларуси решит специальная орнитологическая комиссия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Руслан Шайкин, специалист по экологическому образованию:

Дело в том, что молодые птицы олуш перелетают на значительные расстояния в поисках каких-то новых мест обитания.Единичная регистрация — этого вполне достаточно, чтобы вид был включён в список птиц Беларуси.