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Список должников ЖКХ поубавился

20 августа 2007 08:17
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Более половины минчан избавились от задолженности по коммунальным услугам.

В Мингорисполкоме отметили, что больше всего законопослушных граждан в Первомайском районе. Меньше всего - в Октябрьском. Причем, не платит, в основном, та категория минчан, финансовые возможности которой вполне позволяют это сделать. Меры, принимаемые к должникам, остаются прежними - исполнительные надписи и исковые заявления в суд.

В текущем году зафиксировано более 20 тысяч случаев отключения квартир от свето- и водоснабжения. Подведены итоги работы и по установке приборов учета использования энергоресурсов.

# общество

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