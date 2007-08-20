Список должников ЖКХ поубавился

Более половины минчан избавились от задолженности по коммунальным услугам.

В Мингорисполкоме отметили, что больше всего законопослушных граждан в Первомайском районе. Меньше всего - в Октябрьском. Причем, не платит, в основном, та категория минчан, финансовые возможности которой вполне позволяют это сделать. Меры, принимаемые к должникам, остаются прежними - исполнительные надписи и исковые заявления в суд.

В текущем году зафиксировано более 20 тысяч случаев отключения квартир от свето- и водоснабжения. Подведены итоги работы и по установке приборов учета использования энергоресурсов.