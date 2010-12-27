Списки очередей на границе обновляются 5 раз в сутки на сайте Госпогранкомитета

В настоящее время ситуация на пунктах пропуска достаточно стабильна. Службы переведены на усиленный режим работы. А ведь еще неделю назад некоторые грузоперевозчики стояли в очереди по двое суток.

У туристических агентств — предпраздничный ажиотаж. Это время сравнивают с периодом летних отпусков и даже сложнее. Там три месяца, а здесь — считанные недели. Одни белорусы спешат съездить в Европу на большой шопинг — за подарками, вторые — провести праздники в новых пейзажах, а третьи — на экскурсии по Рождественскому Старому свету. Здесь готовы реализовать мечты самого придирчивого клиента, кроме одного «но» — на границе придется постоять в очереди.

Алексей Терентьев, директор туристического агентства:

Сбои были, но в силу того, что люди подготовленные, больших претензий не было. Выезжают пораньше.

Вот, к примеру, Котловка — белорусско-литовский участок границы. Здесь сейчас на въезд 110 грузовых автомобилей и 40 легковых. На выезд из Беларуси — всего 20 легковых автомобилей. Списки очередей на границе в интернете обновляются пять раз в сутки. Их предоставляет Государственный пограничный комитет, чтобы скорректировать грузо- и пассажиропотоки.

В пункте пропуска «Привалка», тоже на литовском направлении, сегодня машины оформлялись по мере поступления. А еще недавно очереди из грузовиков выстраивались почти на пять километров. Традиционно в преддверии праздников интенсивность потоков возрастает на 30%.

Праздники придали ускорение грузоперевозчикам. Главное, успеть до рождественских каникул. За 20 лет водительского стажа Андрей Гурин точно изучил: кто не успел, тот опоздал.

Андрей Гурин, водитель:

Может, тебе и выгрузят. Но загрузить — уже после Нового года, до числа 10 января — это редко.

Сегодня ситуацию на границе называют сносной. Количество очередей снизилось. Во-первых, Европа празднует Рождество, а во-вторых, ответственные службы перешли на усиленный режим работы. Увеличено количество дежурных смен. На подмогу приезжают и специальные мобильные группы. Праздники праздниками, а работа работойй почти для полсотни ведомственных пунктов таможенного оформления. Результаты впечатляют.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

За 6 выходных, включая праздничные дни и 25 декабря, оформлено более 5 тысяч экспортно-импортных поставок товаров и более 2 тысяч легковых автотранспортных средств, ввезенных физическими лицами.

В Новом году работу по снижению очередей в пунктах пропуска обязательно продолжат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».