Спекуляция не отходя от кассы: как делают капитал на важнейшем из искусств

Сегодняшнее законодательство не в силах остановить перекупщиков. Максимум – припугнуть.

Они делают кассу кинотеатру, потом себе, а платит за это все зритель. Такой «бизнес с порога» процветает не первый год. Спекулянтов администрация уже узнает в лицо — такие знакомые киновидеопроката преследуют почти каждую премьеру в столице. Сегодняшнее законодательство не в силах остановить перекупщиков. Максимум – припугнуть.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Мы работаем здесь вместе с сотрудниками налоговой инспекции. Вернее будет сказать, оказываем им где-то оперативную, где-то техническую помощь в задержании. Непосредственно уже налоговые органы привлекают таких нарушителей к ответственности — за незаконную предпринимательскую деятельность предусматривается штраф от 10 до 50 базовых величин.

Перекупщик билетов:

Беру за 9 тысяч, продаю за 15. Берут нормально. Бывает, милиция устраивает контрольные закупки. Но 300 тысяч штрафа дали за пару дней отбивается. Так что ничего страшного.

Конкуренты кассиров появляются за несколько минут до вечернего сеанса. Своего покупателя обычно находят – когда все билеты раскуплены, приходится переплачивать в полтора раза. Лимита на продажу билетов в одни руки до сих пор не существует.

Яна Тозик, сотрудник кинотеатра:

У нас нет ограничения «один билет в один руки». Приходит один человек, который может купить билеты на группу — у нас здесь много учебных заведений.

Такие студенты за минимальную плату и спонсируют перекупщиков товаром. Но иногда партия оказывается слишком большой, и реализовать ее не успевают. Тогда эти же билеты идут в ход на следующий день. В этом случае, переплатив, рискуешь и вовсе не попасть на просмотр.

Александр Власенко, директор кинотеатра:

Они продают билеты с прошедшего дня, и у нас начинаются проблемы с рассадкой зрителей. Зритель покупает билет без чека, хватает его и сразу в зал. А места нет, место занято.

Теневая торговля билетами на культовые сеансы для перекупщиков уже вышла за рамки однодневного заработка. Так делается капитал. И тот факт, что у нас исчезнут такие бизнесмены, пока остается в разряде фантастики.