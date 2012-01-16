Спецыяльныя стыпендыі і прэміі Мінаблвыканкама атрымалі адораныя школьнікі і педагогі Міншчыны

Узнагароды атрымалі 185 адораных школьнікаў і 128 педагогаў Міншчыны. Гэта пераможцы рэспубліканскіх алімпіядаў, спартакіядаў, творчых конкурсаў, а таксама юныя вынаходнікі і спартсмены. На матэрыяльнае заахвочванне выдаткавалі 235 мільёнаў рублёў.



Стыпендыі Мінаблвыканкама таленавітай моладзі і настаўнікам прысуджаюцца ўжо 10 год запар. За гэты час у спіс лепшых увайшлі паўтары тысячы школьнікаў і тысяча настаўнікаў, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».



Галіна Казак, намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама:

Результаты, которые мы получаем каждый год, больше по всем номинациям. Это радует. Тем более радует то, что дети уже с дошкольного возраста выявляются у нас. Подтверждение тому – конкурс «Я – исследователь», который мы уже два года проводим в Минской области. Дети дошкольного возраста защищают свои первые научные труды, научно-исследовательские работы.