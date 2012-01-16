Прямой эфир

Спецыяльныя стыпендыі і прэміі Мінаблвыканкама атрымалі адораныя школьнікі і педагогі Міншчыны

16 января 2012 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Узнагароды атрымалі 185 адораных школьнікаў і 128 педагогаў Міншчыны. Гэта пераможцы рэспубліканскіх алімпіядаў, спартакіядаў, творчых конкурсаў, а таксама юныя вынаходнікі і спартсмены. На матэрыяльнае заахвочванне выдаткавалі 235 мільёнаў рублёў.

Стыпендыі Мінаблвыканкама таленавітай моладзі і настаўнікам прысуджаюцца ўжо 10 год запар. За гэты час у спіс лепшых увайшлі паўтары тысячы школьнікаў і тысяча настаўнікаў, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Галіна Казак, намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама:
Результаты, которые мы получаем каждый год, больше по всем номинациям. Это радует. Тем более радует то, что дети уже с дошкольного возраста выявляются у нас. Подтверждение тому – конкурс «Я – исследователь», который мы уже два года проводим в Минской области. Дети дошкольного возраста защищают свои первые научные труды, научно-исследовательские работы.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
16 января 2012 14:17

Унікальную вытворчасць складанай медыцынскай тэхнікі распачнуць у Дзяржынскім раёне

16 января 2012 12:51

Фигурное катание для детей в Минске: чтобы стать чемпионом, начинать нужно вовремя

16 января 2012 12:13

Певец Дядя Ваня: Жена просила дочку не кричать, когда папке надо было поспать