Спецслужбы Европы перешли на усиленный режим несения службы из-за предупреждения о возможных терактах

Предупреждения о возможных терактах в эти дни все чаще звучат и в адрес европейских стран. Это заставляет спецслужбы работать в особом режиме. Так сегодня, 29 декабря, в Бельгии по подозрению в терроризме задержаны два человека. По данным следствия, они планировали в канун Нового года серию вооруженных нападений. С какими чувствами встречают праздники жители Старого Света? Олег Романов продолжит.

Молиться в теперешней Европе есть о чем — об избавлении от опасностей и страхов, в первую очередь. Настоятель парижской Нотр-Дам д’Отёй не склонен переоценивать риски, но прихожан его после терактов опасения не покидают. В рождественские праздники и вскоре после них теракты считают вероятными власти большинства стран ЕС, и потому полиция всюду работает в чрезвычайном режиме. Граждане тоже настороже: даже в церкви не избавиться им от мирских тревог.

Антуан Романе, настоятель церкви Нотр-Дам д’Отей (Париж):

Это общее состояние умов в Европе: я рекомендую по этой части смирение и самоуспокоение. Но во время служб у нас всегда дежурят несколько прихожан с повязками «охрана» на рукавах. Они проверяют входящих и затем стоят у входа настороже. Это не очень приятно, но с этими мерами приходится мириться.

Тем временем бельгийская полиция эффективно избавляется от дурной репутации, которая была ей до недавних пор свойственна. Минувшим утром задержаны в Брюсселе несколько экстремистов, очевидно связанных с «Исламским государством». Взяты были под стражу шестеро брюссельцев, но четверых позднее освободили, сочтя непричастными к какой-либо противозаконной деятельности. У двоих остальных была найдена во множестве пропагандистская литература ИГИЛ, хотя оружия при них не нашлось.

Бельгийская полиция всерьез отнеслась к оперативной информации, будто в Европе готовятся к праздникам теракты: нынешних задержанных как раз подозревают в подготовке взрывов. Брюссельские задержания лишь усугубили нервозность, которая буквально разлита в воздухе Старого Света.

Безумие рождественского шопинга всюду разворачивается под бдительным надзором вооруженных людей — как полицейских, так и военных. Более въедливым стал контроль на транспорте — будь то железнодорожном или авиационном.

Жители Великобритании:

Я принимаю их, эти ограничения, как есть, ничуть не осуждаю: они оправданы масштабами проблемы.

Рождество с Новым годом — самые славные праздники года: это чувство сильнее страха перед террором.

Последние полтора месяца страна тратит по 50 миллионов евро в день на обеспечение безопасности. Вполне вероятно, что и благодаря этому ловля преступников теперь начала спориться. Хотя пока безмятежно молиться все равно не получается пока ни в Бельгии, ни во Франции, ни в Старом Свете вообще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.