Спецпосланник Папы Римского Бенедикта XVI обратится к католикам на белорусском языке в Минске

В Минск на празднование 300-летия Архикафедрального костела съезжаются первые гости.

Сегодня в Беларусь прибудет спецпосланник Папы Римского Бенедикта 16-го кардинал Йозеф Томко. Кардинал обратится к католикам на белорусском языке во время литургии. Планируется и встреча почетного гостя с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом.

Отметим, Йозеф Томко занимал различные посты в Ватиканской курии, в том числе и руководящие. Сейчас епископ на пенсии, однако ездит по разным странам в качестве посланника Папы Римского.

Напомним, юбилейную дату Архикафедральный костел отметит в субботу.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, архиепискоа Римско-католической церкви в Беларуси:

З нагодай таго, што мы адзначаем такую урачыстасць, гэты юбілей, я звярнуўся да яго святасці, Папы Бенедыкта XVI з просьбай, каб ён прыслаў свайго прадстаўника.