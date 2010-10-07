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Спецпосланник Папы Римского Бенедикта XVI обратится к католикам на белорусском языке в Минске

07 октября 2010 07:02
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В Минск на празднование 300-летия Архикафедрального костела съезжаются первые гости.

Сегодня в Беларусь  прибудет спецпосланник Папы Римского Бенедикта 16-го кардинал Йозеф Томко.  Кардинал обратится к католикам на белорусском языке во время литургии. Планируется и встреча почетного гостя с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом.

Отметим, Йозеф Томко занимал различные посты в Ватиканской курии, в том числе и руководящие. Сейчас епископ на пенсии, однако ездит по разным странам в качестве посланника Папы Римского. 

Напомним, юбилейную дату Архикафедральный костел отметит в субботу.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, архиепискоа Римско-католической церкви в Беларуси:
З нагодай таго, што мы адзначаем такую урачыстасць, гэты юбілей, я звярнуўся да яго святасці, Папы Бенедыкта XVI з просьбай, каб ён прыслаў свайго прадстаўника.

# общество

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