Спецоперация <Нелегал>: первые итоги

За нарушение правил пребывания в республике привлечены к ответственности 238 иностранцев. 27 человек депортированы за пределы Беларуси, в отношении девяти - возбуждены уголовные дела. Понесли наказание и белорусы, которые сдавали свое жилье внаем иностранцам-нарушителям.

Отделу по гражданству и миграции Центрального РУВД можно сказать не повезло. На его территории расположен торговый рынок Ждановичи - любимое, как говорят инспекторы, место массового скопления иностранцев, особенно тех, кто проживает в Беларуси незаконно.

Буквально на днях гомельские пограничники задержали группу нелегалов из Египта. Четверо египтян прибыли из Российской Федерации. Не имея при себе необходимых документов, они пытались перейти на территорию сопредельного государства, минуя пункты пропуска. По предварительной информации, иностранцы следовали в Украину с тем, чтобы оттуда отправиться в Западную Европу в поисках лучших условий жизни. Вместе с группой нелегалов задержаны их проводники...

С окончанием операции <Нелегал> работа по проверке законности пребывания иностранных граждан на территории Беларуси не прекращается. Специалисты миграционной службы напоминают гостям Беларуси, что иностранцам в нашей стране можно находиться не более 90 дней в году. При чем зарегистрироваться необходимо в течение трех рабочих дней. Нарушителей ждут малоприятные процедуры - штрафы, содержание в спецприемнике-распределителе и... депортация.