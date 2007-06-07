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Спецназ проходит испытания на прочность

07 июня 2007 13:56
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На протяжении трех дней военнослужащие бригады специального назначения борются за право ношения крапового берета. Традиционно претенденты на заветный символ мужества преодолевают четыре этапа. Сегодня один из самых зрелищных - полоса препятствий, стрельба из боевого оружия и спарринг-бой. На этот раз из пятидесяти претендентов до финала добрались пятнадцать. За четырнадцать лет существования этой традиции во внутренних войсках малиновый берет получили около шестисот человек.
# общество

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