Спецназ проходит испытания на прочность
На протяжении трех дней военнослужащие бригады специального назначения борются за право ношения крапового берета. Традиционно претенденты на заветный символ мужества преодолевают четыре этапа. Сегодня один из самых зрелищных - полоса препятствий, стрельба из боевого оружия и спарринг-бой. На этот раз из пятидесяти претендентов до финала добрались пятнадцать. За четырнадцать лет существования этой традиции во внутренних войсках малиновый берет получили около шестисот человек.