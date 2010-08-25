Специальный центр по популяризации электронных видов спорта появится в Беларуси

Такая инициатива Министерства обороны позволит использовать компьютерные игры для допризывной подготовки молодежи.

Ведь компьютер — дело не только приятное, но и полезное. Сегодня на рынке геймерской индустрии тысячи разных игр. Многих из них — исторического и военного содержания. А значит, решили специалисты, их можно применять и для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Андрей Шубадеров, начальник военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «ВАЯР»:

Те игры, которые мы сегодня используем, реально позволяют воспитывать патриотов. Не просто поиграл, а получил знания, получил навыки, использовал их, а в дальнейшем он может принять решение служить в армии.