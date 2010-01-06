Специальные премии за культурные заслуги

Александр Лукашенко подписал указ о присуждение десяти специальных премий главы государства деятелям культуры и искусства и 5 премий «За духовное возрождение».

Вручают награды традиционно в начале каждого года, а лауреатами становятся представители творческой интеллигенции, педагоги, авторские коллективы из различных регионов страны, те, кто в минувшем году внес весомый вклад в сохранение, приумножение и развитие культурных традиций.

Местная экспозиция в классе кафедры баян-аккордеон начинается со скромного постера времен СССР. Человек с пышной шевелюрой — Николай Севрюков в молодости. Он основатель здешнего мини-музея славы и наставник многих известных баянистов. Здесь все, кто на его слуху, кто проходил через пюпитр его класса. Уже почти 45 лет педагог и известный баянист Николай Севрюков находит и воспитывает таланты.

Николай Севрюков, заведующий кафедрой баяна-аккордеона Белорусской государственной академии музыки:

Первый мой лауреат появился в 1983 году — Александр Мацкевич, один из наших первых лауреатов. Он выиграл конкурс в Клигентале.

Их всех и счесть невозможно. Его школу прошли 80 будущих международных лауреатов. С каждым годом в этом полку прибывает, только в минувшем ученики Николая Ивановича выиграли 24 конкурса.

Алексей Дороганов, выпускник Николая Севрюкова:

Трудолюбие он очень хорошо сочетает со свободой, это очень важно для исполнителя. Я думаю, именно благодаря этому его качеству и происходит много великих побед.

Николай Иванович – в списке награжденных специальной премией Президента Беларуси. За подготовку лауреатов международных конкурсов. Для преподавателя – это высшая награда. Торжественно вручит ее глава государства во Дворце Республики. К слову, это будет вторая встреча преподавателя и Президента. Впервые они познакомились в 2002 году, когда Александр Лукашенко посещал Академию музыки. Тогда Николай Севрюков скромно намекнул Президенту, на чем играют студенты-победители престижных конкурсов. И именно тогда студент Александр Шувалов получил персональный подарок от главы государства.

Николай Севрюков, заведующий кафедрой баяна-аккордеона Белорусской государственной академии музыки:

Играл Александру Григорьевичу, и когда Президент спросил, на каком баяне он играет, он сказал, что на баяне Академии. Как, у тебя нет своего баяна? — Нет, своего нет. И Президент сказал: я тебе дарю баян. И вот до сегодняшнего дня Саша играет на том баяне, который подарил ему Президент Республики Беларусь. Это был личный баян Александра Григорьевича, ему его подарил композитор Крутой.

Лучший баянист мира и ученик Николая Севрюкова — Владислав Плиговка. Владислав стал стипендиатом специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. В свои 22 года баянист уже выиграл все мировые музыкальные конкурсы, только за один год заняв 5 первых мест. И для преподавателя – это самая большая награда.