Специальные бригады по уборке снега сформировали в Витебской области

Коммунальная техника успевает убирать сугробы не только на городских улицах, но и на частных подворьях. Особое внимание – пожилым людям и ветеранам.

Расчищать снег пожилым людям на севере Беларуси помогают специальные бригады. Пока хозяева могут греться дома, специальный отряд уберет двор от снежного покрывала.

В квадратном метре снега – 80 килограммов. А для 90-летней Лидии Михайловны и одна лопата неподъемная. Благо, спасают и коммунальщики, и соцработники. А воспитанники дома-интерната – настоящие тимуровцы поколения Next.

Лидия Шубко, жительница деревни Свободное:

– Убирают они, я сама не убираю. Я попробовала, но лопата тяжелая, поэтому поставила. Думаю, свет не без добрых людей.

Вячеслав за рулем с 4 утра. После обильных снегопадов работы – море. Чистит не только улицы, но и дворовые территории.

Вячеслав Володько, работник Сенненского ЖКХ:

– В основном жилфонд, частный сектор, город, тротуары. В этом моя работа заключается.

Снегоуборочную кампанию координирует специально созданный экстренный штаб. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности района мобилизованы все силы.

Эдуард Герасименко, председатель Сенненского райисполкома:

– Средства должны работать в круглосуточном режиме, обеспечивать ремонт, если надо, привлекать дополнительную технику.

Снежная битва еще не закончена. Метеорологи обещают новые снегопады. Но здесь, на Витебщине, большой снег встретят во всеоружии.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебская область.