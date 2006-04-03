Специальная рабочая группа изучит состояние дорог

Минский горисполком создаст комиссию, которая проверит качество столичных дорог. Качество дорог в столице руководство города признало неудовлетворительным. По поручению председателя Минского горисполкома будет создана рабочая группа. Её цель - оценить дорожное покрытие и определить организации, виновные в некачественной укладке асфальта. Срок службы нового дорожного покрытия по стандартам составляет 9 лет. Однако большинство столичных дорог не выдержали испытания временем.