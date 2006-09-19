Специалисты службы занятости берут под контроль нерадивых родителей

После предписания суда в течение 10 дней, те, у кого нет постоянного места работы, должны зарегистрироваться в центре занятости.

Об этом 18 сентября сообщил на традиционно заседании в горисполкоме директор Минского городского центра занятости населения Чеслав Ровба. Таких послесудебных постановлений уже более тысячи. Правда, пока в службу занятости обратились лишь около двухсот человек. В будущем сотрудники центра намерены привлекать правоохранительные органы.

Между тем, уровень безработицы в Минске сегодня ниже республиканского. Однако на рынке труда по-прежнему дефицит квалифицированных рабочих профессии. Минску нужны слесари, токари, каменщики и водители. Ежедневно центр посещают до 600 человек. За последние восемь месяцев здесь зарегистрировали 12 тысяч безработных. Более миллиона обращений зафиксировано на сайте центра.