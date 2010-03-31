Специалисты по компьютерному дизайну воссоздали образ Христа в 3D

Специалисты по компьютерной графике из Великобритании объявили, что смогли воссоздать облик Христа по Туринской плащанице, используя технологию 3D.

Исследователи, слова которых приводит на своем сайте британская газета «The Daily Telegraph», сообщили, что облик Христа, полученный ими, не похож на общепринятый, сообщает портал «Интерфакс-Религия».

– Христос был очень смуглым, его лицо сильно отличается от того, как его изображали художники эпохи Возрождения, – утверждает ведущий художник проекта Рэй Даунинг.

Изображение лица Спасителя было получено путем цифровой обработки изображения на плащанице, однако сильно от него отличается, поскольку данные были переведены из плоского формата 2D в трехмерный формат. Художники подробно рассказали о своей работе в двухчасовой телевизионной программе.

Туринская плащаница – четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданию, было завернуто тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и земной кончины. Самые ранние из сохранившихся письменных свидетельств о хранении Туринской плащаницы относятся к 1353 году. Однако в прошлом году появились сообщения историков со ссылкой на секретные архивы Ватикана о том, что плащаницу еще в XIII веке хранил орден тамплиеров.

В настоящее время плащаница хранится в соборе Иоанна Крестителя в Турине. Верующие убеждены, что на плащанице остались подлинные отпечатки лика и тела Иисуса, отчего Туринская плащаница ценится как одна из важнейших христианских реликвий.