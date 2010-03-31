Специалисты по компьютерному дизайну воссоздали образ Христа в 3D

Исследователи, слова которых приводит на своем сайте британская газета «The Daily Telegraph», сообщили, что облик Христа, полученный ими, не похож на общепринятый, сообщает портал «Интерфакс-Религия».
– Христос был очень смуглым, его лицо сильно отличается от того, как его изображали художники эпохи Возрождения, – утверждает ведущий художник проекта Рэй Даунинг.
Изображение лица Спасителя было получено путем цифровой обработки изображения на плащанице, однако сильно от него отличается, поскольку данные были переведены из плоского формата 2D в трехмерный формат. Художники подробно рассказали о своей работе в двухчасовой телевизионной программе.
Туринская плащаница – четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданию, было завернуто тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и земной кончины. Самые ранние из сохранившихся письменных свидетельств о хранении Туринской плащаницы относятся к 1353 году. Однако в прошлом году появились сообщения историков со ссылкой на секретные архивы Ватикана о том, что плащаницу еще в XIII веке хранил орден тамплиеров.
В настоящее время плащаница хранится в соборе Иоанна Крестителя в Турине. Верующие убеждены, что на плащанице остались подлинные отпечатки лика и тела Иисуса, отчего Туринская плащаница ценится как одна из важнейших христианских реликвий.