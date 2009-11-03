Специалисты НАСА установили, что наша Вселенная обладает собственным бежевым цветом

Наша Вселенная, сверкающая россыпями звезд, вихрями галактик и оранжевым светом солнц, обладает собственным цветом. Полученный цвет, который исследователи назвали «космическим латте», является одним из оттенков бежевого.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, чтобы прийти к этому сенсационному выводу, ученым пришлось изучить цвета, распространяемые 200 тыс галактик. Собрав их вместе, они создали комбинацию, которая и выявила бежевый цвет. За последние 6 млрд лет доминирующая окраска Вселенной, по всей видимости, перешла по спектру от синего к более красной.

Авторами открытия стали британские астрофизики Карл Глэйзбрук и Айвэн Болдри, которые создали огромный «космический спектр», прежде чем смешать его в воспринимаемый человеческим глазом цвет. Доктор Болдри заявил, что оба ученых уверены, что этот обзор, охватывающий по времени несколько миллиардов световых лет, достаточно масштабен, чтобы претендовать на полноту и обоснованность представленных выводов.