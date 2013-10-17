Специалисты комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома ответили на вопросы горожан

Новости Беларуси. Тет-а-тет о главном. Специалисты комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 17 октября ответили на вопросы горожан. За время «прямой линии» было принято несколько десятков телефонных звонков.

Минчане интересовались количеством мест в детских садах, скидками на питание в школьных столовых, а многодетных родителей, в первую очередь, волновали вопросы социальных гарантий и порядок предоставления льгот, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Колядко, главный специалист отдела адресной помощи и гендерных проблем управления соцподдержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Действующим законодательством республики предусмотрен целый перечень льгот, социальных гарантий. Это налоговые льготы, на земельные участки, льготы по жилищному законодательству, то есть внеочередное право на включение в список нуждающихся на улучшение жилищных условий, внеочередное право на получение льготного кредитования на безвозмездной субсидии, это право на 50-процентную скидку при питании детей в детском дошкольном учреждении, 50-процентная скидка при оплате за пользование учебниками, бесплатное питание в школе.