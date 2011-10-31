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Специалисты из Фукусимы ознакомятся с опытом Беларуси по ликвидации последствий радиоактивного загрязнения

31 октября 2011 06:28
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В Минск сегодня прибудут представители университета префектуры Фукусима. Зарубежные гости посетят ряд профильных научных и медицинских учреждений. Побывают также в Институте погранслужбы. Там они ознакомятся с классом радиационной безопасности и мобильными радиологическими лабораториями, созданными белорусами и японцами в рамках совместного проекта международной технической помощи, увидят также оборудование радиационного и дозиметрического контроля от наших производителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
# общество # Белоруссия

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