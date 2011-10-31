Специалисты из Фукусимы ознакомятся с опытом Беларуси по ликвидации последствий радиоактивного загрязнения

Жизнь на пенсии: йога, восточные танцы, общение по Интернету и вождение автомобилей

Долой макраме и спицы. Ломаем стереотипы. Сегодня в моде у бабушек не посиделки на лавочках с кульком семечек, а весьма бурная жизнь.