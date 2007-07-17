Специалисты ЕС обучат белорусских пограничников выявлять подделки документов

На семинаре - эксперты из Австрии и Нидерландов.Специалисты из Австрии и Нидерландов намерены ознакомить наших военных с европейским опытом применения комплексов средств автоматизации в организации погранконтроля, а также биометрическими технологиями, применяемыми в процессе изготовления документов. Планируется, что кроме пограничников в семинаре примут участие сотрудники министерств иностранных и внутренних дел Беларуси.