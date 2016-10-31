Специалисты экстра-класса: Червенский строительный лицей предлагает образовательные программы для взрослых

Новости Беларуси. Профильные профессионально-технические учреждения образования области совершенствуют подготовку востребованных на рынке труда кадров. Так, Червенский строительный лицей предлагает образовательные программы для взрослых и мастер-классы.

На базе учреждения могут повысить квалификацию не только специалисты, которые непосредственно связаны со строительной отраслью, но и учителя, к примеру, трудового обучения.

Кстати, за полвека, что существует учреждение образования, здесь подготовили более 9 тысяч специалистов экстра-класса. В ближайших планах – ввести новые, востребованные на рынке труда, специальности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.