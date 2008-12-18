Специалисты Белстата готовятся к очередной переписи населения

Кампания пройдёт с 14 по 24 октября следующего года. Все необходимые документы к важному исследованию готовы. Разработаны также специальные удостоверения, значки и портфели. Эти принципиальные отличия переписчиков послужат гарантией того, что квартиру посетил не мошенник, а уполномоченный работник. Время анкетирования будет согласовано с каждым из жильцов заранее — за четыре дня. Проводить «инвентаризацию» Общества будет около 50-ти тысяч человек. Напомним, последняя перепись населения в Беларуси проводилась в феврале 1999 года. Это государственное статистическое наблюдение, проводится один раз в десять лет и имеет важное социально-политическое значение для страны.