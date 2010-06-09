Специалистов по белорусского языку будут готовить в Киевском университете имени Шевченко

Набор на новую специальность откроют уже в этом году. В порядке эксперимента пока ограничатся двумя десятками мест. Но то, что конкурс будет немаленький, понятно уже сейчас.

О том, что талант великого Тараса Шевченко заметили в тогда еще белорусском Вильно, Валерия еще не знает. И о том, что Максим Богданович в удивительных деталях воспел когда-то зимний Днепр и каштаны, тоже не слыхала. Зато в белорусском разговорном Валерия — почти, как рыба в воде — никаких трудностей перевода.

Валерия Труба, абитуриентка:

Например, «драники». У нас в Украине их называют «деруны». Знаю слово «бульба» — у нас это «картопля», в принципе, мы тоже говорим «бульба».

Постигать азы филологии украинские студенты будут в Центре белорусского языка и культуры. В главном киевском университете он работает совсем недавно. На открытие центра еще осенью приезжал Президент Беларуси Александр Лукашенко. С учебниками на первых порах обещали помощь в белорусском Министерстве образования. А вот преподавателей будут искать среди своих. За новое дело уже пожелали взяться четыре доцента.

Мария Иваницкая, заместитель директора Института филологии Киевского национального университета имени Шевченко:

Надеемся, что с 1 сентября этого учебного года к нам придут студенты, которые заинтересованы в изучении белорусского языка и культуры. Это будет первый набор. По рейтингу мы отберем лучших, которые будут учиться на государственных местах, из госбюджета.

Языковой эксперимент начнут с малого. Особенности национальной филологии пока будут осваивать 8 студентов. То, что желающих будет намного больше, понятно уже сейчас. Ведь даже китайский здесь изучают 20 человек.

Валерий Чемес, заместитель директора Института филологии Киевского национального университета имени Шевченко:

Для нас это большая честь и ответственность — открытие этой совмещенной специальности. Мы серьезно готовимся к началу учебного года.

Оксана Палий, директор Центра белорусского языка и культуры:

У нас уже здесь проходят заседания стихийно возникшего клуба любителей белорусского языка, который создали сами студенты, не только нашего вуза. Они сами, с помощью самоучителя и учебников, которые привозят из Беларуси, изучают белорусский язык, здесь обмениваются опытом.

Белорус украинца — как рыбак рыбака — и увидит издалека, и поймет с полуслова. Только вот с аутентичными буквами на первых порах можно запутаться. Например, «у краткое» — для украинца филологический нонсенс, а вот сразу с тремя буквами «и» в украинском может запутаться не только белорус.