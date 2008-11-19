Специалист Брестского областного управления МЧС в четвертый раз стал чемпионом мира по гиревому спорту

Очередную высоту Вадим Сигневич покорил на состязаниях, которые прошли в итальянском городе Шатиллон.

Утро чемпиона традиционно начинается с зарядки. 15 минут приседаний,

отжиманий, финальный аккорд — гири. Внимание! Специально для нашего канала чемпион планеты повторяет мировой успех. Вот так, сперва двумя руками, а затем и по одной в весовой категории свыше 90 белорус стал Чемпионом мира. В финальном поединке Вадим обошел казаха, грека и двух украинцев. Общий результат - 287 удачных рывков.

С гирями по жизни Вадим Сигневич уже 20 лет. Еще в школе почувствовал недюжинную силу. В спортивной коллекции чемпиона более 120 медалей разного достоинства. Воля к победе, постоянные тренировки и сбалансированное питание — вот формула мирового успеха. Спортивные успехи пришлись как нельзя кстати и на профессиональном поприще. 7 лет чемпион мира учит ликвидировать и предупреждать ЧС.

Самую горячую новость в родном управлении встретили аплодисментами. Этот спортивный пожар тушить не стали. Пример подготовки коллеги взяли на вооружение. В планах Чемпиона мира – новые победы. Ради этого приходится заниматься даже в обеденное время.

