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Специалист Брестского областного управления МЧС в четвертый раз стал чемпионом мира по гиревому спорту

19 ноября 2008 18:32
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Очередную высоту Вадим Сигневич покорил на состязаниях, которые прошли в итальянском городе Шатиллон.

Утро чемпиона традиционно начинается с зарядки. 15 минут приседаний,
отжиманий, финальный аккорд — гири. Внимание! Специально для нашего канала чемпион планеты повторяет мировой успех. Вот так, сперва двумя руками, а затем и по одной  в весовой категории свыше 90 белорус стал Чемпионом мира. В финальном поединке  Вадим обошел казаха, грека и двух украинцев. Общий результат  - 287 удачных рывков.

С гирями по жизни  Вадим Сигневич уже 20 лет. Еще в школе почувствовал недюжинную силу.  В спортивной коллекции чемпиона более 120 медалей разного достоинства. Воля к победе, постоянные тренировки и сбалансированное питание — вот формула мирового  успеха. Спортивные успехи пришлись как нельзя кстати и на профессиональном поприще. 7 лет чемпион мира учит ликвидировать и предупреждать ЧС.

Самую горячую новость в родном управлении встретили аплодисментами. Этот спортивный пожар тушить не стали. Пример подготовки коллеги взяли на вооружение. В планах Чемпиона мира – новые победы. Ради  этого  приходится заниматься даже в обеденное время.

# общество

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