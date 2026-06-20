Спасибо, доктор! В Беларуси отмечают День медицинских работников
Один из главных трендов в белорусском здравоохранении – создание равномерной сети клиник: когда высокие технологии в медицине доступны не только в столичных РНПЦ или областных больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня во всех регионах работает по несколько межрайонных больниц. Они по максимуму территориально приближены к пациенту, что позволяет реализовать «правило золотого часа», а уровень оснащения здесь практически республиканский.
Хотя это не отменяет и первичного звена оказания медпомощи – участковые больницы и ФАПы. Этот базовый уровень здравоохранения также максимально адаптирован под запросы времени.
Новая до последнего дефибриллятора Гродненская областная больница. Масштабный комплекс с нуля построен за рекордные 2 года по поручению главы государства. В благодарность гродненцы называют клинику «президентской», а еще больницей будущего. Ведь организация работы и оборудование здесь – просто космос.
Елена Корнейко, заведующая физиотерапевтическим отделением Гродненской областной клинической больницы:
Это спа, солевые капсулы. Здесь есть МП3-плеер для комфортного прохождения процедуры. Это аналог солевых комнат.
Профиль больницы – терапевтический, технологии новейшие. В одном физиотерапевтическом отделении могут выполнять десятки видов процедур. Всего же в центре 12 лечебно-диагностических отделений и 11 коечных – не каждая региональная клиника похвастается таким масштабом.
Александр Сенкевич поступил с болью в ноге. Не ожидал, что его госпитализируют именно в новую клинику. Здесь полтысячи комфортабельных палат, которые сам медперсонал называет номерами, как в гостинице. Уют способствует выздоровлению.
Александр Сенкевич, житель Гродно:
Во-первых, блок: сам по себе, два человека, санузел, душевая, зеркала везде. Знаете, приятно.
Но в каком бы населенном пункте ни трудился врач: в городе или глубинке – в белорусском здравоохранении нет главных и второстепенных ролей. Ведь сложнейшие операции, точные диагнозы, новейшее оборудование и любовь к профессии – это слагаемые одной общей победы – за человеческую жизнь. Где лучшая награда от пациентов – искреннее «спасибо, доктор!».
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