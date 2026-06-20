Спасибо, доктор! В Беларуси отмечают День медицинских работников

Один из главных трендов в белорусском здравоохранении – создание равномерной сети клиник: когда высокие технологии в медицине доступны не только в столичных РНПЦ или областных больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня во всех регионах работает по несколько межрайонных больниц. Они по максимуму территориально приближены к пациенту, что позволяет реализовать «правило золотого часа», а уровень оснащения здесь практически республиканский.

Хотя это не отменяет и первичного звена оказания медпомощи – участковые больницы и ФАПы. Этот базовый уровень здравоохранения также максимально адаптирован под запросы времени.