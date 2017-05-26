Прямой эфир

Спасение от эпилепсии в Беларуси: отечественные врачи освоили новую методику лечения болезни

26 мая 2017 06:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прорыв в нейрохирургии. Белорусские врачи освоили новую методику лечения эпилепсии. Эту операцию делают только тем пациентам, болезнь которых не поддается лечению препаратами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им устанавливают специальный прибор для стимуляции блуждающего нерва, который позволяет сократить количество приступов до минимума. Белорусские нейрохирурги уже провели две подобные операции.

Спасение от эпилепсии в Беларуси: отечественные врачи освоили новую методику лечения болезни-1

Ирина Гончар, заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:
Устройства, которые имплантируются нашим пациентам в области функциональной нейрохирургии, могут стоить 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. И в нашей стране для наших людей все эти устройства закупаются нашим государством. 

К услугам белорусских врачей ежегодно обращается около 150 тысяч иностранцев. По мнению экспертов, одна из главных причин приезда гостей из-за рубежа – лучшее соотношение цены и качества на предоставленные медицинские услуги.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Ирина Гончар

Другие новости рубрики

Все новости
Национальный архив Беларуси 26 мая отмечает свое 90-летие
26 мая 2017 05:55

Национальный архив Беларуси 26 мая отмечает свое 90-летие

Поведение в экстренных ситуациях на тренажерах: Центр безопасности МЧС открыли в Витебске
26 мая 2017 05:53

Поведение в экстренных ситуациях на тренажерах: Центр безопасности МЧС открыли в Витебске

Тренинги на велосипедах, тесты и удостоверения: акция «Внимание – дети!» проходит в Минске
25 мая 2017 18:11

Тренинги на велосипедах, тесты и удостоверения: акция «Внимание – дети!» проходит в Минске