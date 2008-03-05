Спасатели - во всеоружии

Задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций на текущий год определили сегодня участники совещания госcистемы по ЧС.

В прошлом году благодаря слаженной работе спасателей удалось избежать почти полусотни катастроф, среди которых прорыв нефтепровода "Унеча-Вентспилс" и ураганы в Минской и Брестской областях. Сегодня министрам всех основных ведомств страны продемонстрировали возможности новейшей спасательной техники. На вооружении сил МЧС не только вертолеты, катера и моторные лодки, но и тяжелые автомобили химической защиты, системы тушения пожара "Кобра" и "Шар", а также многофункциональный робот, который может разбирать завалы в зоне радиационного загрязнения.



Министр чрезвычайных ситуаций Энвер Бариев рассказал о главной новинке этого пожарного автосалона: 90-метровом гиганте-подъемнике - единственной в Беларуси машине, которая сможет поднять спасателей на высоту Национальной библиотеки.



Возможности самого большого в мире вертолета Ми-26 демонстрировать на земле побоялись. Он обрушивает вниз 20 тонн воды. Такими наша авиация в прошлом году помогала тушить пожары в Греции. Другим вертолетом по сценарию с тонущего судна спасают рыбаков.



Специальная разработка для водолазов - особые шлемы, почти как у космонавтов, и костюм, который превращает обладателя в воздушный шар.



А силы быстрого реагирования МЧС Беларуси продемонстрировали свои навыки и технику. Спасали людей, терпящих бедствие на воде и в воздухе, а также тушили условный лесной пожар.