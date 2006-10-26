Спасатели - в помощь церкви

26 октября вертолёт МЧС доставил купол к строящейся церкви на улице Калиновского в Минске. Храм "В честь всех святых в память безвинно убиенных в Отечестве нашем" украсит купол весом в четыре с лишним тонны. Доставить его наземным транспортом было невозможно. Представители Белорусской Православной Церкви обратились за помощью к спасателям. Вертолет МИ-26 - самый большой в мире по грузоподъемности - за несколько минут доставили купол на место назначения. Сотрудничество между спасателями и священнослужителями такого рода произошло впервые. Церковная маковица - главное украшение храма. Всего на церкви будет установлено пять куполов.