Спасатели трех стран ликвидируют последствия прорыва нефтепровода на Западной Двине

Более 200 человек и 80 единиц техники будут задействованы в масштабных учениях спасателей Беларуси, Литвы и Латвии.

Учения пройдут на территории Полоцкого и Миорского районов сегодня и завтра.

Специалистам предстоит ликвидировать последствия двух чрезвычайных ситуаций, возникших в результате прорыва нефтепроводов на реке Западная Двина и ее притоках. Учебную ситуацию осложнят внезапно возникшие пожары и взрывы снарядов времен второй мировой. Таким образом, помимо очистки вод, спасателям придется тушить огонь, оказывать помощь пострадавшим и по воздуху доставлять их в госпиталь.

Специалисты из Латвии и Литвы, по сценарию, ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на приграничной территории в районе деревни Узмены Миорского района. Их беспрепятственное прибытие на территорию Беларуси обеспечат таможенные и пограничные службы. Тем самым они отработают действия при возникновении трансграничной чрезвычайной ситуации.

За ходом учений будут следить международные и региональные наблюдатели.