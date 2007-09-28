Спасатели столичной области практикуются ликвидировать аварии

28 сентября крупную техногенную катастрофу в Пуховичском районе ликвидировали аварийно-спасательные службы столичной области.

В результате утечки газа в зоне вероятного заражения оказались несколько населенных пунктов. Ядовитое облако направлялось в сторону Руденска. Сообщение об аварии на железнодорожной эстакаде поступило на центр оперативного управления МЧС столичной области. Добровольная пожарная дружина Руденской газонаполнительной станции приступила к ликвидации утечки газа из железнодорожной цистерны своими силами. В результате один из работников предприятия отравился ядовитыми парами. К месту аварии начали прибывать автомобили аварийных служб.

В соответствии с замыслом учений, работники объединения "Белтрансгаз", службы спасения, милиции и скорой помощи на практике отработали ликвидацию крупной техногенной аварии. Прибывшие на место катастрофы подразделения МЧС действовали четко и слаженно. За считанные минуты место происшествия было обеспечено водяной завесой и пенной подушкой. Пострадавший на автомобиле скорой помощи был доставлен в ближайшую больницу. Авария была ликвидирована буквально за 10 минут. Спасатели столичной области покинули место аварии только после того как концентрация сжиженного газа в воздухе пришла в норму.

