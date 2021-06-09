Спасатели освободили колесо обозрения в парке Горького от роя пчёл

Новости Беларуси. Пчел, которые облюбовали колесо обозрения в парке Горького, переселили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пчел, которые облюбовали колесо обозрения в парке Горького, переселили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, в воскресенье, 6 июня, после обеда в парке остановился самый главный аттракцион – колесо обозрения. Там высадился рой пчел. Большая часть насекомых улетела, однако ко вторнику оставалась еще треть, поэтому в ситуацию вмешались сотрудники МЧС.
С помощью пожарной автовышки спасателям удалось собрать пчел. Насекомых выпустили живыми подальше от детского парка, а полости в конструкции заполнили монтажной пеной. 9 июня аттракцион работал по обычному расписанию.