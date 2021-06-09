Прямой эфир

Спасатели освободили колесо обозрения в парке Горького от роя пчёл

09 июня 2021 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пчел, которые облюбовали колесо обозрения в парке Горького, переселили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спасатели освободили колесо обозрения в парке Горького от роя пчёл-1

Напомним, в воскресенье, 6 июня, после обеда в парке остановился самый главный аттракцион – колесо обозрения. Там высадился рой пчел. Большая часть насекомых улетела, однако ко вторнику оставалась еще треть, поэтому в ситуацию вмешались сотрудники МЧС.

Спасатели освободили колесо обозрения в парке Горького от роя пчёл-4

С помощью пожарной автовышки спасателям удалось собрать пчел. Насекомых выпустили живыми подальше от детского парка, а полости в конструкции заполнили монтажной пеной. 9 июня аттракцион работал по обычному расписанию.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас уже будет активный иммунитет». Сотрудники «Славянского базара» начали прививаться от коронавируса
09 июня 2021 13:42

«У нас уже будет активный иммунитет». Сотрудники «Славянского базара» начали прививаться от коронавируса

Пётр Петровский: если господин Мазепин говорит, что не ездил в Польшу, пусть предоставит на этот счёт доказательства
09 июня 2021 13:38

Пётр Петровский: если господин Мазепин говорит, что не ездил в Польшу, пусть предоставит на этот счёт доказательства

Убийства на бытовой почве: почему женщины совершают преступления так же часто, как мужчины
09 июня 2021 12:58

Убийства на бытовой почве: почему женщины совершают преступления так же часто, как мужчины