Спасатели не исключают рост числа чрезвычайных ситуаций на воде

Резкое увеличение количества отдыхающих у водоемов вызывает беспокойство спасательных служб ОСВОД. С начала года на водоемах уже утонули 547 человек. Из них только один - непосредственно в зоне нахождения спасательных служб ОСВОД. Более 50% случаев утоплений связаны с употреблением спиртных напитков.



Спасатели призывают отдыхающих купаться в специально обустроенных для этого местах и соблюдать элементарные правила поведения на воде. Напомним, что в Минске действует запрет на купание в четырех водоемах - водохранилищах Заславском, Дрозды, Цна и Комсомольском озере.