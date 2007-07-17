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Спасатели не исключают рост числа чрезвычайных ситуаций на воде

17 июля 2007 16:18
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Резкое увеличение количества отдыхающих у водоемов вызывает беспокойство спасательных служб ОСВОД. С начала года на водоемах уже утонули 547 человек. Из них только один - непосредственно в зоне нахождения спасательных служб ОСВОД. Более 50% случаев утоплений связаны с употреблением спиртных напитков.

Спасатели призывают отдыхающих купаться в специально обустроенных для этого местах и соблюдать элементарные правила поведения на воде. Напомним, что в Минске действует запрет на купание в четырех водоемах - водохранилищах Заславском, Дрозды, Цна и Комсомольском озере.
# общество

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