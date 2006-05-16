Спасатели - единственная соломинка утопающего...

Все лодочные станции минской области укомплектованы необходимым оборудованием, а специалисты прошли соответствующую аттестацию. ...В Смолевичской лодочной станции к летнему сезону все необходимое оборудование готово: выкрашены лодки, обновлен катер <Амур>. Хоть он и <пенсионер>, но, благодаря усилиям спасателей, <бегает> как новый. Каждое утро водолазы проверяют костюмы и снаряжение. Тренироваться тоже приходится ежедневно. При чрезвычайном происшествии на воде грамотная работа спасателей - единственная соломинка утопающего. А к опыту и знаниям работникам на спасательных станциях нужна еще и психологическая подготовка. Ведь без нее в экстремальных ситуациях не обойтись.