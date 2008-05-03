"Созвездие-2008"

Монеты, выпущенные Национальным банком Беларуси принимают участие в международном конкурсе. Среди представленных - "Крест Евфросинии Полоцкой", "Приключение Алисы в стране чудес", "Легенда об аисте", "Белорусский балет", "Обыкновенный соловей", "Масленица". Этот международный конкурс проводится во второй раз.



В нынешнем году кроме центральных банков и монетных дворов стран СНГ и Балтии принимают участие Дания, Испания, Польша, Финляндия, Болгария, Армения и Приднестровье. Победителей определят по итогам интернет-голосования до 25 мая и назовут на первой европейской конференции по памятным монетам в Санкт-Петербурге 25 июня.

