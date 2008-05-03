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"Созвездие-2008"

03 мая 2008 07:53
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Монеты, выпущенные Национальным банком Беларуси принимают участие в международном конкурсе. Среди представленных - "Крест Евфросинии Полоцкой", "Приключение Алисы в стране чудес", "Легенда об аисте", "Белорусский балет", "Обыкновенный соловей", "Масленица".  Этот международный конкурс проводится во второй раз.

В нынешнем году кроме центральных банков и монетных дворов стран СНГ и Балтии  принимают участие Дания, Испания, Польша, Финляндия, Болгария, Армения и Приднестровье. Победителей определят по итогам интернет-голосования до 25 мая и назовут на первой европейской конференции по памятным монетам в Санкт-Петербурге 25 июня.
# общество

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