Созданы виртуальные проекты объектов историко-культурного наследия Беларуси

Мирский замок, Коложская церковь, Белая башня в Каменце. Увидеть эти и другие архитектурные памятники можно, не выходя из дома. Авторы виртуальных проектов - участники международного конкурса "3D-моделирование объектов историко-культурного наследия Беларуси". И сегодня в Минске наградят победителей. Лучшие работы планируется разместить на нескольких интернет-порталах. Посетители смогут не только увидеть объемную модель исторических памятников, но и окунуться в атмосферу древности. К примеру, побывать в Белой башне во время штурма крестоносцев.