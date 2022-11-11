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Создание робоклассов и творческие конкурсы. Новый проект Беларуси и России стартовал на базе 50-й минской гимназии

11 ноября 2022 07:10
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Сотрудничество Беларуси и России в сфере образования пополняется новыми проектами. Среди них – создание робоклассов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В наших школах таких уже более 100. Благодаря инженерным кабинетам юные белорусы могут учиться по самым современным технологиям.

Создание робоклассов и творческие конкурсы. Новый проект Беларуси и России стартовал на базе 50-й минской гимназии-1

А 11 ноября дан старт еще одному проекту, на сей раз творческому. В 50-й минской гимназии при поддержке российского посольства организован художественно-литературный конкурс.

Создание робоклассов и творческие конкурсы. Новый проект Беларуси и России стартовал на базе 50-й минской гимназии-4

Сергей Афонин, советник посольства России в Беларуси:
Так исторически сложилось, что эта школа поддерживает тесные контакты с посольством. Придумывает очень много разных мероприятий, объединяющих Россию и Беларусь. Этот конкурс будет раскрывать, возможно, будущие молодые таланты, потому что он будет включать в себя написание эссе, связанного с новогодней, рождественской тематикой и темой России, и конкурс рисунка детского.

Создание робоклассов и творческие конкурсы. Новый проект Беларуси и России стартовал на базе 50-й минской гимназии-7

Победители творческого конкурса получат возможность посетить новогоднюю елку в российской столице.

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Афонин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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