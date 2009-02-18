Создание центра высоких технологий стран ЕврАзЭС в Беларуси возможно на базе Национальной академии наук

Для формирования нового центра республика обладает достаточным кадровым и научным потенциалом. В Беларуси созданы уникальные разработки в области физики, материаловедения, сельского хозяйства, нанотехнологий. Одним из наиболее крупных достижений белорусских ученых за последнее время – создание атомного микроскопа, с помощью которого можно управлять молекулярными процессами. Объединит все разработки биржа высоких технологий. Она будет создана в Беларуси в ближайшее время. Это позволит достижения отечественных ученых быстрее поставить на экономические рельсы.