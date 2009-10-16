Создана онлайн-энциклопедия вероятностей

Проект Book of Odds позволяет узнать вероятность самых различных событий.

Что более опасно: тренажерный зал, игровая площадка или офисное кресло? Так получилось, что одно из каждых 3759 роковых случайных падений случается на детских площадках. При этом, вероятность умереть, упав со стула, в 85 раз больше. Это один из многих статистически установленных фактов, опубликованных в Book of Odds, пишет The New York Times.

Энциклопедия сообщает, к примеру, что у среднего американца больше шансов ни разу в жизни не посетить стоматолога, чем прожить без телевизора в доме; или что женатый мужчина с одинаковой вероятностью может изменить жене и застрять в аэропорту из-за задержки рейса.

Book of Odds представляет собой базу данных с возможностью онлайн-поиска статистической вероятности того или иного события. Поиск в ней может осуществляться по ключевым словам или по значениям вероятности – к примеру, можно узнать, сколько событий может произойти с вами с вероятностью 1 шанс из 42.

Основатель сайта, Амрам Шапиро, говорит, что он хотел создать специальный инструмент, который помог бы лучше осознать тот бесконечный поток возможностей, которые лежат перед нами.

- Чтобы люди понимали вероятность какого-либо события, они должны найти то, с чем смогут ее соотносить. Наша цель – сделать так, чтобы любой человек мог найти вероятность любого события из тех, которые когда-то происходили и поэтому могут произойти и в их собственной жизни, - рассказывает Шапиро.

- Сейчас, в разгар этого массового информационного извержения, которое происходит вокруг нас, можно найти очень много интересных вещей, если только искать их. Если вы зададите достаточно интересный вопрос, у вас есть все шансы найти ответ на него. У меня это вызывает своего рода оптимизм. Это означает, что мы не просто тонем в информации, - добавляет он.

Просматривая энциклопедию вероятностей, можно найти интригующие сопоставления. Например, вероятность утонуть в бассейне - по сравнению с вероятностью быть застреленным. Шапиро говорит об этом так: «Вы найдете скрытую связь между такими неожиданными вещами, о которых вы никогда и не думали. Моя мечта – обнаружить когда-нибудь кучу диссертаций, появившихся после того, как кто-то, просматривая Book of Odds, произносил: подождите минутку, у меня появилась идея…»